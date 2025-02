Paulo Fonseca derrotado em Marselha na estreia pelo Lyon

Dois dias depois de ter sido apresentado como novo treinador do Lyon, Paulo Fonseca teve uma difícil deslocação a Marselha e ainda viu a sua equipa adiantar-se no marcador aos 53 minutos, por Corentin Tolisso.



Os marselheses, apoiados por um Velódrome lotado, deram a volta em três minutos, com golos do inglês Mason Greenwood (61 minutos) e de Adrien Rabiot (64), antes de Alexandre Lacazette empatar, aos 72, de grande penalidade.



A cinco minutos do final, o brasileiro Luís Henrique acabou por dar o triunfo ao Marselha, que segurou o segundo lugar isolado, com 40 pontos, a 10 do líder Paris Saint-Germain e com mais três do que o Mónaco (terceiro), enquanto o Lyon somou o quarto jogo seguido sem vencer e é sétimo, com 30.



O Nice perdeu o quarto lugar, de acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, depois de empatar em casa do Toulouse (1-1), não respondendo ao triunfo da véspera do Lille frente ao St. Ettiene (4-1), que passou a somar 35 pontos, mais um do que a equipa da Côte d’Azur.



Em Toulouse, Gaetan Laborde ainda deu vantagem ao Nice, de grande penalidade, aos 18 minutos, mas o norte-americano Mark McKenzie (85) deu o empate ao Toulouse, que é 10.º, com 26.



O Estrasburgo, nono classificado e com Diego Moreira no ‘onze’, atrasou-se na luta pelos lugares de qualificação europeia, ao perder em casa do Rennes (1-0), que subiu ao 15.º lugar e deixou o St. Etienne em 16.º, posto de play-off de manutenção, graças a um golo de Ludovic Blas (89).



O Nantes também se afastou dos lugares de despromoção, ao vencer em casa do Reims, por 2-1, subindo ao 14.º posto, com 21 pontos, mais três do que o St. Etienne, e menos um do que o adversário de hoje, que é 13.º.



Matthis Abline (42) e o egípcio Mostafa Mohamed (70) marcaram os golos do Nantes, com o camaronês Jean-Charles Castelletto (45+1) a marcar na própria baliza o golo do Reims, que terminou o jogo reduzido a 10 jogadores, por expulsão do queniano Joseph Okumu (90+4).



O lanterna-vermelha Le Havre somou o oitavo jogo seguido sem vencer no campeonato, ao empatar no terreno do Angers, 12.º posicionado, numa partida em que as duas equipas chegaram ao intervalo com menos um jogador.



Já depois das expulsões de Lilian Rao-Lisoa (10) para os visitados e do senegalês Arouna Sangante (16) nos forasteiros, o ganês André Ayew (73) deu vantagem ao Le Havre, mas Florent Hanin (90) empatou para o Angers.