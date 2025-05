Paulo Fonseca diz que não teve oportunidade de se defender da suspensão

Suspenso durante nove meses, o treinador português revelou ter tido uma reunião com o Comité Olímpico Francês mas afirmou que não teve oportunidade de se defender.





"Vamos ver. A verdade é que não tive a oportunidade de me defender. Sinceramente, acho que nada vai mudar".





Paulo Fonseca foi suspenso depois de uma altercação com um árbitro durante uma partida da Ligue 1. Foi-lhe aplicada uma suspensão de nove meses e o técnico português não pode estar no banco ou ir ao balneário do Olympique de Lyon até terminar o castigo e mostrou-se pouco confiante na redução da suspensão.



"Não estou confiante. Não sei se sabem como aquilo se desenrola mas nem tive oportunidade de falar", explicou.







Com Paulo Fonseca no comando técnico, o Olympique de Lyon encontra-se na sétima posição da Liga Francesa às portas das competições europeias. Na última jornada da principal liga de futebol de França, o Lyon vai jogar contra o Angers.