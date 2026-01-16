Paulo Fonseca feliz pela resposta competitiva do Lyon às restrições financeiras

“Devemos recordar como foi difícil o início da temporada, com as restrições financeiras que tivemos na construção do plantel. É extremamente positivo chegar a este ponto da época e estar a lutar pelos lugares cimeiros, com clubes que tiveram outra estabilidade e, sobretudo, outros investimentos”, afirmou o técnico, em entrevista à agência Lusa.



Apesar de ter apresentado perdas de mais de 200 milhões de euros (ME) no exercício financeiro da época passada, que antecederam um encaixe superior a 110 ME em transações com passes de jogadores no verão, o Lyon está em todas as frentes à entrada para a segunda metade de 2025/26.



Os ‘gones’ fecharam a primeira volta da Ligue 1 no quinto lugar, de acesso às provas europeias da próxima temporada, com os mesmos 30 pontos do Rennes, sexto classificado, ambos a 10 do surpreendente líder isolado Lens.



“O clube fez um excelente trabalho de recrutamento e sabe exatamente o que quer. Conseguimos formar uma equipa que é competitiva, joga bem e tem revelado grande coragem, principalmente na forma como aborda os jogos e compete, independentemente de serem em casa ou fora”, ilustrou.



Além da proximidade aos lugares de acesso à Liga dos Campeões - os três primeiros colocados têm entrada direta na fase de liga, ao passo que o quarto ruma às pré-eliminatórias -, o Lyon lidera a ronda principal da Liga Europa, com os mesmos 15 pontos dos dinamarqueses do Midtjylland e dos ingleses do Aston Villa, sobre os quais tem melhor diferença de golos.



Na Taça de França, que não conquista desde 2011/12, o heptacampeão gaulês entre 2001/02 e 2007/08 está nos oitavos de final, na sequência de êxitos na receção ao Saint-Cyr Collonges, da sexta divisão, e na visita ao primodivisionário Lille, clube treinado por Paulo Fonseca de 2022 a 2024.



“É extremamente positivo estar neste momento na frente da Liga Europa e no lugar que ocupamos no campeonato. Eliminámos recentemente um dos candidatos a ganhar sempre a Taça de França. Vencemos há cinco jogos seguidos nas várias provas e ganhámos sete dos últimos oito. Tem havido um crescimento enorme dos jogadores, principalmente nos jovens”, frisou.



Paulo Fonseca, de 52 anos, lidera os portugueses Matthias Silva, Mathys de Carvalho, Tiago Gonçalves e Afonso Moreira, num plantel cuja média etária ronda os 24 anos, mas que “não está obcecado” com um possível regresso do clube à Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2019/20.



“Estamos praticamente no ano zero e o clube sabe exatamente o que quer. Agora, tenho a certeza de que vai lá chegar no futuro. Se é este ano, se é no próximo, não sei, mas muito brevemente voltará à ‘Champions’”, notou.



Em dezembro de 2025, o antigo treinador de FC Porto, Sporting de Braga ou Paços de Ferreira, entre outros emblemas portugueses e estrangeiros, voltou às zonas técnicas em jogos das competições francesas, após ter cumprido nove meses de suspensão, por protestar com um árbitro.



Durante esse período, Paulo Fonseca assistiu aos encontros na bancada, enquanto o adjunto luso Jorge Maciel dirigiu a equipa no banco de suplentes, ajudando-a a terminar a Ligue 1 na sexta posição em 2024/25.



“Naturalmente, é muito bom estar de volta. Foram tempos difíceis. Não é fácil uma equipa estar nove meses sem o seu treinador no banco, mas acho que gerimos muito bem a situação. Para mim, é um assunto encerrado e nem quero voltar sequer a falar nele”, terminou.



Paulo Fonseca permaneceu no banco na Liga Europa, com o Lyon a ser afastado nos ‘quartos’ da edição passada pelos ingleses do Manchester United, que seriam derrotados pelos compatriotas do Tottenham na final e eram treinados pelo português Ruben Amorim, despedido já este mês.



