Paulo Fonseca feliz por retomar contacto com plantel do Lyon nos jogos em França

“Já consegui voltar ao balneário. O mais importante é o contacto direto [com os jogadores] nos momentos que antecedem o jogo e ao intervalo. Por outro lado, estar na bancada [a assistir] dá-me uma vista privilegiada do jogo”, disse o técnico português, em declarações aos jornalistas à margem da cimeira Portugal Football Summit, na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Em 19 de setembro, seis meses depois de ter sido suspenso por intimidar um árbitro num encontro entre Lyon e Brest da Ligue 1, Paulo Fonseca pode voltar a entrar no balneário antes, durante e depois da receção vitoriosa ao Angers (1-0), da quinta jornada do escalão principal gaulês, devido a um levantamento parcial da pena recebida em 05 de março.



Quartos classificados da Liga francesa, com 15 pontos, a um do tetracampeão gaulês e campeão europeu Paris Saint-Germain, os ‘gones’ têm sido orientados no banco de suplentes pelo adjunto luso Jorge Maciel, cenário que não vigora nas provas europeias.



“Os jogadores foram determinantes para a minha continuidade, assim como o clube, que me apoiou em todos os momentos. É uma situação nova e diferente na minha carreira, mas, como equipa técnica, adaptámo-nos muito bem. A pior fase já passou”, enquadrou.



De passagem pela Cidade do Futebol, onde participou num painel intitulado “Liderança e gestão de equipas”, Paulo Fonseca comentou a atualidade do futebol português e colocou Benfica, FC Porto e o bicampeão nacional Sporting como “grandes candidatos” ao título.



“Não podemos esquecer que o FC Porto tem um projeto [criado] do zero, em que houve a entrada de muitos jogadores e de um novo treinador. O Benfica está ainda um pouco à procura das ideias do José Mourinho, que entrou numa altura em que não tinha tempo. Acho que o tempo é fundamental para impor as suas ideias. O Sporting tem uma base estável e um jogo posicional interessante e flexível. Gosto muito de vê-lo jogar”, traçou.



Rejeitando comparar a atual versão do FC Porto, líder isolado da I Liga, com a equipa por si treinada em 2013/14, Paulo Fonseca elogiou o homólogo italiano Francesco Farioli, que já teve pela frente em 2023/24, ao orientar o Lille em dois jogos com o Nice na Ligue 1.



“Está a fazer um excelente trabalho, começou muito bem a época e é um treinador de grande qualidade, que traz novas ideias e novos contextos em termos táticos ao futebol português. Acredito que vá fazer uma grande época”, referiu o técnico natural do Barreiro.



Sobre o regresso de José Mourinho ao Benfica, 25 anos depois de ter iniciado a carreira de treinador principal ao serviço do emblema da Luz, Paulo Fonseca classificou como “altamente positiva” a presença do treinador português mais titulado de sempre na I Liga.



“Eu, que estou fora, tenho a noção de que o campeonato português nunca foi tão falado como nestas últimas duas semanas. Acho que está a ter um excelente impacto”, admitiu.



Paulo Fonseca trabalha há nove anos no estrangeiro e reconhece sentir-se “muito bem” fora de Portugal, após passagens pelos ucranianos do Shakhtar Donetsk (2016-2019), pelos italianos da Roma (2019-2021) e do AC Milan (2024) e pelos franceses do Lille (2022-2024) e do Lyon, nos quais ingressou em janeiro para suceder a Pierre Sage.



“Tenho estado nos melhores campeonatos europeus e assim quero continuar. Se penso em voltar à I Liga? Não digo que não possa acontecer, depende do momento e das oportunidades. Para já, o meu projeto de carreira passa por continuar lá fora”, finalizou o ex-técnico de FC Porto, Sporting de Braga ou Paços de Ferreira, entre outros clubes nacionais.



