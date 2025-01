Paulo Fonseca regressa a França para comandar o Lyon

“O Olympique Lyon tem o prazer de anunciar a escolha de Paulo Fonseca como treinador da equipa profissional até 30 de junho de 2027”, refere o cube em comunicado.



Paulo Fonseca volta ao campeonato francês, depois de duas temporadas no comando técnico do Lille, que levou ao quinto e quarto lugar em 2022/23 e 2023/24, respetivamente, antes de rumar ao emblema milanês, no qual foi substituído por Sérgio Conceição, em dezembro último.



Antes, o antigo defesa central de Estrela da Amadora, Vitória de Guimarães, Marítimo, Belenenses, Leça e Barreirense já tinha orientado a Roma (2019-2021), numa carreira no estrangeiro em que foi três vezes campeão da Ucrânia pelo Shakhtar Donetsk.



Em Portugal, o técnico de 51 anos treinou FC Porto (uma Supertaça Cândido Oliveira) e Sporting de Braga (uma Taça de Portugal), além de Paços de Ferreira, Desportivo das Aves, 1.º de Dezembro, Odivelas e Pinhalnovense.



Após 19 jornadas, o Lyon, sete vezes campeão entre 2001/02 e 2007/08, ocupa o sexto lugar da Liga francesa, com 30 pontos, a 17 do tricampeão Paris Saint-Germain.