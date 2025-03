Paulo Fonseca vai à comissão disciplinar

O incidente aconteceu no domingo no jogo da Ligue 1, entre Lyon e Brest (2-1), com o treinador a perder completamente a calma, num lance de possível grande penalidade para o Brest, não confirmada pelo videoárbitro (VAR).Paulo Fonseca aproximou-se do árbitro Bastien Millot e, aos gritos, encostou a sua cabeça à dele, levando a que recebesse ordem de expulsão.”, disse no final do jogo o treinador.Em declarações ao L’Équipe, o árbitro comentou a atitude de Paulo Fonseca, considerando-a uma “”.Entretanto, o sindicato dos árbitros franceses qualificou a situação como um “” e exigiu sanções à altura de “”.“É indispensável adotar as medidas necessárias para proteger o futebol, os seus valores e exemplos esperados no mundo profissional”, refere o sindicato (SAFE), acrescentando que se assistiu a algo “aflitivo” e “inadmissível”.A situação com Paulo Fonseca ocorre num momento muito tenso em torno da arbitragem, já depois de declarações do presidente do Marselha, Pablo Longoria, que falou em corrupção após uma derrota da sua equipa, e foi suspenso por 15 jogos.