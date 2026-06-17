Futebol Internacional
Paulo Sousa deixa o Al Ahli
O treinador Paulo Sousa vai deixar o Al Ahli, após duas temporadas na equipa do Dubai, anunciou o clube da Liga dos Emirados Árabes Unidos.
“Obrigado, Paulo Sousa”, lê-se numa publicação nas redes sociais do clube dos Emirados Árabes Unidos, acompanhada de uma fotografia do treinador luso, de 55 anos.
Em duas temporadas à frente do Ah Ahli, Paulo Sousa conseguiu 56 vitórias em 90 jogos, conquistando, na primeira época, o campeonato, a Taça e a Supertaça dos Emirados Árabes Unidos.
O antigo médio começou a carreira de treinador nas camadas jovens das seleções portuguesas, passando depois por Queen’s Park Rangers, Swansea, Leicester, Videoton, Maccabi Telavive, Basileia, Fiorentina, Tianjin Quanjian, Bordéus, Flamengo e Salernitana, além da seleção da Polónia.
Em duas temporadas à frente do Ah Ahli, Paulo Sousa conseguiu 56 vitórias em 90 jogos, conquistando, na primeira época, o campeonato, a Taça e a Supertaça dos Emirados Árabes Unidos.
O antigo médio começou a carreira de treinador nas camadas jovens das seleções portuguesas, passando depois por Queen’s Park Rangers, Swansea, Leicester, Videoton, Maccabi Telavive, Basileia, Fiorentina, Tianjin Quanjian, Bordéus, Flamengo e Salernitana, além da seleção da Polónia.
(Com Lusa)