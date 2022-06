Paulo Sousa despedido do Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Paulo Sousa e a sua comissão técnica não comandam mais o `time` profissional", pode ler-se na comunicação do clube brasileiro, que acrescenta que a equipa será dirigida interinamente na sexta-feira pelo treinador dos sub-20, Mário Jorge.

Paulo Sousa despede-se da equipa brasileira com apenas 19 vitórias em 32 jogos, embora, no campeonato, tenha apenas três em 10 jogos, com a maior parte dos triunfos a acontecerem no campeonato carioca (nove) ou na Libertadores (cinco).

O treinador deixa a equipa no 13.º lugar, com 12 pontos (em 30 possíveis), apenas um acima do Cuiabá, que é 17.º e está já na zona de despromoção.