Paulo Sousa perde na Liga dos Campeões asiáticos, Sérgio Conceição vence

Na sexta e antepenúltima jornada da zona oeste, os emiradenses do Shabab Al Ahli estiveram quase a garantir antecipadamente uma vaga nos oitavos de final, mas perderam com reviravolta já em tempo de compensação no terreno dos qataris do Al Sadd (4-2), que ainda não tinham triunfado na prova.



O capitão argentino Federico Cartabia, ex-avançado do Sporting de Braga, aos 47 minutos, e o recém-entrado Yahya Al Ghassani, de penálti, aos 70, adiantaram os visitantes, mas os anfitriões inverteram o resultado através de dois suplentes, o espanhol Rafa Mujica, que representou o Arouca e marcou por três vezes, aos 75, 90+11 e 90+13, e Tarek Salman, aos 90+5.



Numa fase em que os oito primeiros classificados das zonas oeste e este acedem aos ‘oitavos’, o Shabab Al Ahli é quinto, com 10 pontos, atrás dos já apurados Al Hilal, recordista de conquistas, com quatro, Tractor, Al Ahli, detentor do troféu, e Al Wahda, recém-comandado pelo português Dimas.



Já os sauditas do Al Ittihad, campeões asiáticos em 2004 e 2005, bateram em casa o Nasaf Qarshi (1-0) e subiram ao sexto lugar, com nove pontos, deixando sem hipóteses de qualificação os uzbeques, que ocupam a 12.ª e última posição e ainda não pontuaram.



Os portugueses Danilo Pereira, totalista, e Roger Fernandes, lançado ao intervalo, foram utilizados por Sérgio Conceição, com o avançado a assistir para o golo decisivo do capitão francês Karim Benzema, aos 57 minutos.