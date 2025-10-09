Paunovic deixa Oviedo e é o primeiro treinador despedido na Liga espanhola

“Sob a sua direção, o Real Oviedo alcançou a tão ansiada subida à primeira divisão, um êxito histórico que ficará para sempre na memória do oviedismo”, lê-se no comunicado do clube.



Após oito jornadas, o Oviedo tem duas vitórias e seis derrotas e ocupa o 17.º lugar, com seis pontos, sendo a primeira equipa em zona de manutenção.



Com Paunovic, que assumiu o Oviedo em março de 2025, sai a restante equipa técnica, da qual fazia parte o adjunto português Nuno Miguel Gomes, que estava no clube igualmente desde a última época.