Pavlidis dispensado da seleção grega devido a um traumatismo no joelho esquerdo

O clube lisboeta indicou que Pavlidis vai prosseguir a recuperação com o departamento médico benfiquista, sem revelar mais dados sobre a lesão que o grego contraiu no encontro da quinta e penúltima jornada do Grupo C europeu de qualificação para o Mundial2026, para o qual a Grécia já não tem possibilidade de se apurar.

O avançado, de 26 anos, foi titular no jogo com os escoceses, realizado em Pireu e no qual a Grécia se impôs por 3-2, mas teve de ser substituído aos 43 minutos, devido à lesão no joelho esquerdo, numa altura em que os helénicos venciam por 1-0.

Vai, assim, falhar o duelo dos gregos com a Bielorrússia, na terça-feira, na derradeira jornada do grupo.

Pavlidis é o jogador do Benfica com mais jogos disputados na época 2025/26, com 22, a par do médio norueguês Fredrik Aursnes, e o melhor marcador dos `encarnados`, com 14 golos, nove deles na I Liga -- em que Benfica ocupa o terceiro lugar, atrás de FC Porto e Sporting -, da qual é também o melhor marcador.

O próximo jogo dos `encarnados` está agendado para sexta-feira, diante do Atlético, da Liga 3, na quarta-eliminatória da Taça de Portugal, que será realizado no Estádio do Restelo, em Lisboa.