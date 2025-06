Pedro Álvaro assina pelo Aris

“O Aris FC anuncia a contratação de Pedro Álvaro para os próximos quatro anos. A partir de hoje, Pedro Álvaro pertence à família do Aris”, refere o clube, em comunicado.



O defesa central, de 25 anos, fez a sua formação no Benfica e chegou ao Estoril Praia na época 2022/23. Na última temporada, Pedro Álvaro alinhou em 32 partidas, tendo marcado um golo e feito uma assistência.



Pedro Álvaro parte para a sua primeira experiência fora do futebol português, depois de 95 partidas, distribuídas por três temporadas com a camisola dos estorilistas.