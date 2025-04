Pedro Caixinha demitido do comando técnico do Santos

“O Santos Futebol Clube informa que o técnico Pedro Caixinha não comanda mais a equipa profissional. Junto com ele, deixam o clube os auxiliares técnicos Pedro Malta e José Pratas, o preparador físico Guilherme Gomes e o preparador de guarda-redes José Belman”, pode ler-se numa curta nota do emblema brasileiro.



Caixinha somou um empate e duas derrotas no Brasileirão, depois de se ter quedado pelas meias-finais no Paulistão, em ano de regresso ao principal escalão do futebol brasileiro.



Entre os principais destaques do reforço da equipa está o ‘astro’ Neymar, contratado ao Al Hilal, mas este tem sido afetado por problemas físicos e limitado a oito jogos e três golos.



A equipa conta com o argentino Rollheiser, contratado ao Benfica, e Gabriel Veron, emprestado pelo FC Porto.



O clube será agora orientado de forma interina pelo antigo internacional brasileiro César Sampaio, com a direção a agradecer a Caixinha, desejando-lhe “sucesso na continuidade da carreira”.



Ao todo, Pedro Caixinha, de 54 anos, orientou o clube que revelou Pelé e Neymar em 16 partidas, vencendo em seis ocasiões, na segunda experiência como treinador no Brasil, após duas épocas no Bragantino.



O antigo técnico da União de Leiria e do Nacional destacou-se sobretudo no México, em que conquistou vários títulos, no Santos Laguna e no Cruz Azul, tendo treinado também o Al Gharafa, do Qatar, o Rangers, da Escócia, o Al Shabab, da Arábia Saudita, e o Talleres, da Argentina.



O campeonato brasileiro perde um dos treinadores portugueses, seguindo Renato Paiva no campeão Botafogo, Abel Ferreira no Palmeiras, Leonardo Jardim no Cruzeiro e Pepa no Sport Recife.