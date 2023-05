Pedro Caixinha e Luís Castro ganham na Taça Sul-americana

Na Bolívia, o Bragantino goleou na visita ao Oriente Petrolero, por 4-0, e lidera o Grupo C, a par dos argentinos do Estudiantes, ambos com inalcançáveis 10 pontos a duas jornadas do final.Eduardo Sasha, aos 21 minutos, Bruninho, aos 30, Lucas Evangelista, aos 78, e Borbas, aos 82, construíram a goleada da equipa de Pedro Caixinha.”, assinalou o treinador português, após a partida na Bolívia.A vitória no grupo, a discutir entre Bragantino e Estudiantes, determinará qual a equipa a seguir diretamente para os oitavos de final, enquanto o segundo discutirá um play-off de 16 avos de final com um terceiro classificado proveniente da Taça Libertadores.





Botafogo não facilita



No Peru, na visita ao Cesar Vallejo, o líder do Brasileirão, o Botafogo, de Luís Castro, venceu, por 3-2, num jogo em que lhe valeu uma boa primeira parte, permitindo à equipa da casa a aproximação no marcador na segunda metade.



Victor Sá, aos 21 minutos, Adryelson, aos 31, e Gustavo Sauer (ex-Boavista), aos 37, marcaram para o "fogão", enquanto Mena, aos 65, e Noronha, aos 78, ainda deram esperança à formação peruana.



“Um primeiro tempo totalmente dominado por nós, em que conseguimos fazer três golos. Na segunda parte, houve um momento decisivo que foi a chegada do Vallejo ao primeiro golo. Desestabilizámos muito. Não tivemos coragem de ter a bola durante o segundo tempo e convidámos o adversário para vir para cima de nós”, explicou, no final, Luís Castro.



O Botafogo lidera o Grupo A da Taça Sul-americana, segunda competição de clubes da CONMEBOL, a par dos equatorianos do LDU Quito, ambos com oito pontos, enquanto na terceira posição segue o Magallanes, com três, e na quarta o Cesar Vallejo, com um.