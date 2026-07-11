Pedro Emanuel é o novo treinador do Vasco da Gama





(Com Lusa)

“O treinador português de 51 anos assinou contrato com o 'Gigante da Colina' até dezembro de 2027. Chegam junto a ele os auxiliares Rui Gomes e Pedro Correia, o preparador físico André Galbe e o analista de desempenho Gil Varajão”, indicou o clube.Na mesma nota, o emblema do Rio de Janeiro informa que o técnico português iniciará hoje os trabalhos no centro de treinos Moacyr Barbosa e que será apresentado no mesmo local em conferência agendada para segunda-feira.Pedro Emanuel sucede no comando técnico dos vascaínos ao treinador brasileiro Renato Gaúcho, despedido em 19 de junho e num momento em que o campeonato está parado devido ao Mundial2026, devendo ser retomado nos próximos dias.O Vasco da Gama ocupa a 17.ª posição, entre 20 equipas, na Série A, e está em zona de descida após 18 jornadas, com um desempenho de cinco vitórias, cinco empates e oito derrotas (20 pontos).O treinador luso, de 51 anos, treinará pela primeira vez no Brasil, depois de uma carreira com passagens pelo FC Porto, como adjunto, Académica, Arouca, Apollon Limassol, Estoril Praia, Al Taawoum, Almeria, Al Ain, Al Nassr, Al-Khaleej e Al-Fayha.O campeonato brasileiro passa agora a contar com seis treinadores portugueses: Pedro Emanuel (Vasco da Gama), Abel Ferreira (Palmeiras), Leonardo Jardim (Flamengo), Artur Jorge (Cruzeiro), Franclim Carvalho (Botafogo) e Luís Castro (Grêmio).