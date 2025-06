Pedro Emanuel renova com o Al-Fayha

Numa publicação nas redes sociais, o Al-Fayha recorda o bom desempenho do treinador luso, desde que chegou ao clube em dezembro de 2024, conseguindo 28 pontos em 21 encontros, ajudando o clube a evitar a despromoção.



O Al-Fayha terminou a temporada na 13.ª posição, com um total de 36 pontos, além de ter chegado aos quartos de final da Taça da Arábia Saudita.



O antigo defesa central português está na Arábia Saudita desde 2021/22, tendo treinado o Al-Nassr e o Al-Khaleej, antes de chegar ao Al-Fayha. Antes treinou ainda o Al-Taawoun, em 2018/19.



Na sua carreira, Pedro Emanuel, de 50 anos, passou por Académica, Arouca e Estoril Praia, pelos cipriotas do Apollon Limassol, pelos espanhóis do Almería e pelo Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos.