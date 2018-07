Pedro Emanuel vinga na Arábia sem esquecer o FC Porto

Mário Aleixo - RTP Comentários 26 Jul, 2018, 12:31 / atualizado em 26 Jul, 2018, 12:31 | Futebol Internacional

Pedro Emanuel é o treinador da equipa saudita do Al-Taawon, onde substituiu outro português José Gomes, atual técnico do Rio Ave.



O antigo treinador de Académica, Arouca e Estoril assinou um contrato válido por um ano, com outro de opção.



O técnico confessou ao jornalista Alexandre Afonso que os primeiros tempos estão a decorrer com normalidade, apesar das temperaturas muito elevadas (40/45 graus) que se fazem sentir o que provoca alterações à rotina a que estava habituado em Portugal.















Para lá da linguagem do futebol o dia-a-dia é ainda passado à adaptação linguística com a ajuda de um tradutor.

Estágio, Jorge Jesus e o futebol português



Pedro Emanuel classificou o Al-Taawon como “um clube médio, bem organizado”.O Al-Taawon foi sétimo classificado no último campeonato saudita, chegou às meias-finais da King Cup e aos oitavos da Taça do Príncipe.Na sua companhia tem uma equipa técnica portuguesa constituída por si, mais três colaboradores, um fisioterapeuta e um recuperador físico.O clube conta ainda com alguns futebolistas que já atuaram em Portugal, como por exemplo, Cássio, Heldon e Sandro.Pedro Emanuel prepara-se para partir a caminho da Europa a fim de cumprir um estágio de 20 dias na Holanda.No decorrer da entrevista o treinador luso falou ainda do impacto da chegada de Jorge Jesus à Arábia Saudita considerado por eles como um homem respeitado pela “idade e sabedoria”.Na época que está a começar o campeonato saudita sofrerá algumas alterações, com destaque para o aumento do número de estrangeiros por equipa.Apesar da distância Pedro Emanuel não está “divorciado” da realidade portuguesa e sobre a saída de jogadores importantes do “seu” FC Porto limitou-se a lembrar que o clube “normalmente consegue repor a qualidade que saiu”.Pedro Emanuel está a a a segunda experiência no estrangeiro, depois de ter passado pelos cipriotas do Apollon Limassol.