Pedro Gonçalves é o novo treinador do FAR Rabat

“Após a conclusão das funções do treinador Alexandre Santos, que durou uma temporada e meia, a direção do clube militar anuncia o contrato do treinador português Pedro Gonçalves para assumir o comando da equipa para as próximas duas temporadas”, indicou o quarto classificado da Liga marroquina na época passada, numa nota publicada no Facebook.



Pedro Gonçalves segue para a quarta experiência em África, depois de passagens pelo Young Africans, da Tanzânia, pelos sub-15 e sub-17 do 1.º de Agosto e pela seleção de Angola.