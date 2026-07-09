Futebol Internacional
Pedro Gonçalves é o novo treinador do FAR Rabat
O português Pedro Gonçalves é novo treinador do FAR Rabat para as próximas duas temporadas, sucedendo ao compatriota Alexandre Santos, cuja passagem pelo clube marroquino de futebol terminou após uma época e meia, foi hoje anunciado.
“Após a conclusão das funções do treinador Alexandre Santos, que durou uma temporada e meia, a direção do clube militar anuncia o contrato do treinador português Pedro Gonçalves para assumir o comando da equipa para as próximas duas temporadas”, indicou o quarto classificado da Liga marroquina na época passada, numa nota publicada no Facebook.
Pedro Gonçalves segue para a quarta experiência em África, depois de passagens pelo Young Africans, da Tanzânia, pelos sub-15 e sub-17 do 1.º de Agosto e pela seleção de Angola.
Pedro Gonçalves segue para a quarta experiência em África, depois de passagens pelo Young Africans, da Tanzânia, pelos sub-15 e sub-17 do 1.º de Agosto e pela seleção de Angola.