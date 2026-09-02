Pedro Gonçalves espera poder conquistar troféus pela Fiorentina

“A Fiorentina é um clube muito histórico em Itália, foi campeão duas vezes e tem várias taças. Lembro-me de uma de Rui Costa, jogador português. Espero poder conseguir chegar a esse patamar”, disse o médio, aos meios do clube transalpino.



Na terça-feira, o Sporting informou que os italianos pagam 2,5 milhões de euros pelo empréstimo até ao final da época, com a Fiorentina a ficar com direito de opção de compra, por 22,5 milhões, existindo também objetivos que podem obrigar a formação de Florença a avançar para a compra a título definitivo.



“Estou muito feliz por ter chegado cá. A primeira impressão foi muito boa. Temos condições incríveis para podermos começar a trabalhar e estou muito ansioso para começar a trabalhar com a equipa”, comentou.



O médio natural de Vidago, de 28 anos, prometeu “tentar ajudar a equipa ao máximo” e, desafiado a dizer aos adeptos que tipo de futebolista é, disse ser dos que dá o “máximo”, esperando poder contribuir com “golos, assistências e fazer com que os adeptos sintam que está ali um jogador que dá tudo por eles”.



Após seis épocas no Sporting, nas quais conseguiu marcar 97 golos e fazer 58 assistências em 239 jogos, esta época Pedro Gonçalves ainda não tinha competido pelos ‘leões’.



Pedro Gonçalves juntou-se ao defesa direito João Mário, ex-FC Porto, na Fiorentina, atual 20.ª e última classificada da Serie A ao fim de duas jornadas, ainda sem pontos.



