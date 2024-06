Pedro Gonçalves risca Gilberto da seleção angolana

Em comunicado, a Federação Angolana de Futebol disse que o atleta, que foi o jogador sensação da última Taça das Nações Africanas de futebol, na Costa do Marfim, não atendeu aos telefonemas, depois do anúncio da convocatória.



No mês de maio, a imprensa angolana tinha noticiado que o jogador Gilberto tinha sido suspenso no Petro de Luanda, o seu atual clube, pela mesma razão, em meio à polémica sobre o seu eventual envolvimento em festas noturnas, mas o treinador português do Petro, Alexandre Santos, negou a informação, alegando lesão.



Quanto à seleção angolana, o português Pedro Gonçalves tinha convocado 28 jogadores para o duplo confronto de apuramento para o Campeonato do Mundo de futebol, que vai decorrer em 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, diante das congéneres de Eswatine e Camarões, nos dias 7 e 11 de junho.



O Grupo D é liderado pelos Camarões, com quatro pontos, seguidos por Cabo Verde, segundo, com os mesmos pontos, Líbia, terceira, também com quatro pontos, enquanto Angola é quarta, com dois, as Ilhas Maurícias, quintas, com um, e Eswatine ocupa o último lugar, sem pontuar.



Convocados:



- Guarda-redes: Neblú (1.º de Agosto), António Dominique (Etoile Carouge, Sui) e Langanga (Sagrada Esperança).



- Defesas: Jonathan Buatu (Gil Vicente, Por), Clinton Mata (Lyon, Fra), David Carmo (Olympiacos, Gre), Eddie Afonso (Petro de Luanda), Jonas Ramalho (Al-Ahli Manama, Bar), Jordi Gaspar (Pau FC, Fra), Gaspar (Estrela da Amadora, Por), Nurio Fortuna (KAA Gent, Bel) e Sandro Cruz (Desportivo de Chaves, Por).



- Médios: Freddy (Eyupspor, Tur), Maestro (Adana Demirspor, Tur), Domingos Andrade (Felgueiras, Por), Show (Maccabi Haifa, Isr), Marco Silva (União de Leiria, Por) Megue (Petro de Luanda) e Estrela (Erzurumspor).



- Avançados: Mabululu (Al-Ittihad, Egi), Milson (Maccabi Telavive, Isr), Gelson Dala (Al-Wakrah, Qat), Depú (Gil Vicente, Por), Lucas João (Umm-Salal, Qat), Manuel Benson (Burnley, Ing), Randy Nteka (Rayo Vallecano, Esp) e Zito Luvumbo (Cagliari, Ita).