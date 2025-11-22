Pedro Gonçalves vence Alexandre Santos na `Champions` africana

A jogar em casa emprestada, em Zanzibar, a equipa da Tanzânia marcou o único golo da partida aos 58 minutos, pelo zimbabueano Prince Dube.



O Young Africans é, assim, o primeiro líder do Grupo B, que inclui ainda os egípcios do Al-Ahly, recordista de títulos na competição, com 12 troféus, e os argelinos do JS Kabylie, que se defrontam no domingo.



No Grupo C, os sul-africanos do Mamelodi Sundowns, finalistas vencidos da última temporada e treinados pelo português Miguel Cardoso, também se estrearam a vencer, ao baterem em casa os congoleses do St. Eloi Lupopo, por 3-1.



O médio português Nuno Santos foi a grande figura do encontro, ao marcar dois golos, aos 05 e 77 minutos, o primeiro assistido pelo compatriota Miguel Reisinho, e a assistir o chileno Marcelo Allende (61), com Wanet Kashala (44) a fazer o tento dos congoleses.



No Grupo D, estão ainda os sudaneses do Al-Hilal Omdurman e os argelinos do MC Alger.

