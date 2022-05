Pedro Martins conquista o "tri" e reforça estatuto de melhor técnico luso na Grécia

Aos 51 anos, na sua quarta temporada no emblema do Pireu, Martins voltou a conquistar o título grego, o seu terceiro, num currículo em que também tem uma taça helénica, prova que já não pode voltar a ganhar esta época, uma vez que foi eliminado nas meias-finais pelo PAOK Salónica.



O antigo médio é o primeiro técnico português a chegar ao 'tri' na Grécia, depois de já se ter tornado no quinto a vencer o campeonato, sucedendo a Leonardo Jardim (2012/13), Vítor Pereira (2014/15), Marco Silva (2015/16) e Paulo Bento (2016/17), também todos no comando do Olympiacos.



Tal como Martins, Leonardo Jardim e Vítor Pereira levantaram igualmente a Taça de Grécia, juntando-se a Fernando Santos, que foi o primeiro português a alcançar esse título, em 2001/02, com o AEK Atenas.



Antes de chegar à 'terra dos deuses', naquela que está a ser a sua primeira aventura no estrangeiro, Pedro Martins orientou clubes como União de Lamas, Lusitânia de Lourosa, Sporting de Espinho, Marítimo, Rio Ave e Vitória de Guimarães.



Em termos de tempo a trabalhar no futebol grego, Martins é apenas batido por Fernando Santos, que passou sete anos consecutivos no país, primeiro no PAOK Salónica (2007 a 2010) e depois na seleção helénica (2011 a 2014). Antes, o atual selecionador português já tinha passado pelo AEK Atenas (2001/02 e 2004 a 2006) e pelo Panathinaikos (2002/03).



Além de Fernando Santos, o Panathinaikos conta no seu historial com a passagem de mais dois treinadores portugueses, primeiro com José Peseiro, em 2007/08, e depois com Jesualdo Ferreira, que esteve em Atenas entre 2010 e 2012.



Antes de conquistar o futebol sul-americano com duas Taças dos Libertadores no Palmeiras, Abel Ferreira também passou pela Grécia, pelo PAOK Salónica, em 2019/20, mas perdeu o título para o Olympiacos, terminando a época no segundo lugar, e a Taça também para a equipa de Pedro Martins, ao ser eliminado nas meias-finais.



Nessa temporada, a liga grega arrancou mesmo com três treinadores portugueses nas principais equipas candidatas ao título, mas Miguel Cardoso durou apenas quatro jogos no AEK Atenas e Luís Castro, que recentemente conquistou a UEFA Youth League com a equipa júnior do Benfica, tentou a sua sorte no Panetolikos, acabando por ser afastado após a sexta jornada.



Atualmente a tentar salvar o Moreirense da descida de divisão, Ricardo Sá Pinto fez parte da sua carreira de treinador na Grécia, com duas passagens pelo Atromitos (2014/15 e 2016/17), depois de já ter estado no OFI Creta (2013/14).



Na lista de treinadores portugueses na Grécia aparecem ainda Carlos Carvalhal (Asteras Tripolis em 2008/09), Leonel Pontes (Panetolikos em 2015/16) e Augusto Inácio (Ionikos em 2006/07).



O primeiro treinador luso de sempre a trabalhar naquele país foi Severiano Correia, já falecido, nos anos 60 e 70, tendo passado pelo Aris (1967 a 1969), Proodeftiki (1969/70) e Apollon Kalamarias (1973/74).