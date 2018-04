Pedro Martins é o novo treinador do Olympiacos

RTP Comentários 09 Abr, 2018, 20:23 / atualizado em 09 Abr, 2018, 20:31 | Futebol Internacional

O Olympiacos anunciou a contratação de Pedro Martins para o comando técnico da equipa grega. Numa temporada atípica, em que o clube se encontra a seis pontos da liderança, que pertence ao AEK de Atenas, o presidente Evangelos Marinakis suspendeu a equipa principal e vai utilizar a equipa sub-20 até ao fim do campeonato.







Desiludido com as prestações da equipa, Marinakis já está a preparar a próxima temporada e a contratação de Pedro Martins é uma das novidades. O técnido de 47 anos vai ter a sua primeira experiência fora de Portugal, depois de passagens em vários clubes da I Liga portuguesa.



Após uma carreira como jogador, com passagens pelo Feirense (clube de formação), Vitória de Guimarães, Sporting CP, Santa Clara e Alverca, Pedro Martins começou a carreira nos bancos como adjunto. Passou pelo FC Porto, Belenenses e Vitória de Setúbal, antes de assumir o comando técnico do União de Lamas.



Seguiram-se o Lusitânia de Lourosa, o Sporting de Espinho e a equipa B do Marítimo. Na temporada 2010/11 o técnico foi chamado à equipa principal que treinou por mais três épocas. Seguiram-se duas épocas de sucesso no Rio Ave, antes de chegar ao Vitória de Guimarães, onde levou os Conquistadores à Liga Europa.



Pedro Martins torna-se no quinto treinador português no Olympiacos na última década, depois de Leonardo Jardim, Vítor Pereira, Marco Silva e Paulo Bento.