Pedro Martins renova com Al Gharafa até 2028

"Acredito em projetos bem estruturados com visão, continuidade e perspetiva de crescimento. Este acordo de mais dois anos de contrato reforçam a minha crença no projeto e no futuro do clube. Agradeço à direção, à minha equipa técnica e todas as pessoas do Al Gharafa pela confiança no meu trabalho", destacou Pedro Martins na mensagem publicada através das redes sociais pelo emblema qatari.



Pedro Martins comandou o Al Gharafa em 128 ocasiões, contando com um saldo de 56 vitórias, 25 empates e 47 derrotas, e com a conquista de duas Taças do Qatar, nas duas últimas temporadas.



"Seguimos alinhados e com a mesma vontade de continuar o crescimento que tem sido realizado até aqui. Não podíamos começar a nova época de melhor maneira, vamos trabalhar", vincou o treinador português.



