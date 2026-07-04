Futebol Internacional
Pedro Martins renova com Al Gharafa até 2028
O técnico português Pedro Martins renovou contrato com o Al Gharafa, da Liga de futebol do Qatar, por mais dois anos, assinando até 2028, anunciou hoje o clube que é comandado pelo treinador luso há quatro anos.
"Acredito em projetos bem estruturados com visão, continuidade e perspetiva de crescimento. Este acordo de mais dois anos de contrato reforçam a minha crença no projeto e no futuro do clube. Agradeço à direção, à minha equipa técnica e todas as pessoas do Al Gharafa pela confiança no meu trabalho", destacou Pedro Martins na mensagem publicada através das redes sociais pelo emblema qatari.
Pedro Martins comandou o Al Gharafa em 128 ocasiões, contando com um saldo de 56 vitórias, 25 empates e 47 derrotas, e com a conquista de duas Taças do Qatar, nas duas últimas temporadas.
"Seguimos alinhados e com a mesma vontade de continuar o crescimento que tem sido realizado até aqui. Não podíamos começar a nova época de melhor maneira, vamos trabalhar", vincou o treinador português.
Pedro Martins comandou o Al Gharafa em 128 ocasiões, contando com um saldo de 56 vitórias, 25 empates e 47 derrotas, e com a conquista de duas Taças do Qatar, nas duas últimas temporadas.
"Seguimos alinhados e com a mesma vontade de continuar o crescimento que tem sido realizado até aqui. Não podíamos começar a nova época de melhor maneira, vamos trabalhar", vincou o treinador português.