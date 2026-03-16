Pedro Neto advertido pela UEFA depois de empurrão a apanha-bolas
O futebolista português Pedro Neto recebeu uma advertência por ter empurrado um apanha-bolas na derrota do Chelsea frente ao Paris Saint-Germain (5-2), da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, anunciou hoje a UEFA.
A UEFA tinha aberto um processo disciplinar contra Neto e considerou que o português teve um “comportamento antidesportivo”, mas castigou-o com a sanção mínima, o que lhe permite ser utilizado na segunda mão, na terça-feira, em Londres.
O incidente aconteceu numa altura em que o Chelsea perdia por 4-2 em Paris, com Pedro Neto a empurrar um apanha-bolas, que caiu no chão, sem que o árbitro do encontro sancionasse o internacional luso.
“Quero pedir desculpas ao apanha-bolas. Estávamos a perder e, no calor do momento, quis agarrar a bola rapidamente e dei-lhe um pequeno empurrão. Normalmente não sou assim. Agi por impulso e quero pedir desculpas”, afirmou Neto, logo após o encontro.
