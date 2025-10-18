Pedro Neto brilha em Nottingham

No arranque da oitava jornada, o extremo internacional português foi titular no Chelsea e marcou aos 52 minutos, já depois de ter estado na jogada que resultou no golo de Acheampong, aos 49.



Os londrinos fecharam a contagem aos 84 minutos, por Reece James, agravando ainda mais o pesadelo do Nottingham Forest, em vésperas da receção ao FC Porto, na quinta-feira, para a terceira jornada da fase de liga da Liga Europa.



Ainda antes do apito final, o francês Malo Gusto foi expulso no Chelsea, ao ver pela segunda vez o cartão amarelo.



Com este resultado, o Chelsea igualou Tottenham e Bournemouth no terceiro posto com 14 pontos, embora com um jogo a mais.



Já o Forest somou o 10.º jogo seguido em todas as provas sem vencer, sétimo para a Premier League, e oitavo desde que Postecoglou rendeu o português Nuno Espírito Santo no final de agosto.



O emblema segue no 17.º posto com cinco pontos e pode terminar a ronda nos lugares de despromoção.

