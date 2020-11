Pedro Neto fecha ‘top 20’ dos jovens mais valiosos para o Observatório do Futebol

O português Pedro Neto, avançado do Wolverhampton, fecha o ‘top 20’ dos jogadores mais valiosos nascidos depois de 2000, num estudo do Observatório do Futebol divulgado esta segunda-feira, que tem o defesa canadiano Alphonso Davies no topo da lista.