Pedro Neto marca na goleada do Chelsea

Com este triunfo, os "blues" subiram provisoriamente ao quarto lugar, de acesso à Liga dos Campeões, com 46 pontos, mais dois do que Manchester City, quinto, e Newcastle, sexto, que jogam esta quarta-feira, em casa do Tottenham e do líder Liverpool, respetivamente, e mais três face ao Bournemouth, sétimo, derrotado ontem pelo Brighton (2-1), que passou a somar também 43.O Southampton, que sofreu a terceira derrota consecutiva, está cada vez mais perto de ver confirmada a despromoção, ocupando o 20.º e último lugar, com apenas nove pontos, a 13 do primeiro clube em zona de manutenção, o Wolverhampton, de Vítor Pereira, que ontem foi derrotado em casa pelo Fulham (2-1), de Marco Silva, que subiu a nono, com 42 pontos.