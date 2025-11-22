Futebol Internacional
Pedro Neto marca no triunfo do Chelsea em Burnley
O internacional português Pedro Neto marcou hoje o primeiro golo da vitória do Chelsea em casa do Burnley, por 2-0, em jogo da 12.ª jornada da Liga inglesa de futebol.
O extremo luso inaugurou o marcador, aos 37 minutos, ao surgir na pequena área a cabecear, após um cruzamento de Jamie Gittens, atirando ainda uma bola ao poste aos 62 minutos.
Pedro Neto teve ainda influência no segundo golo, ao lançar o espanhol Marc Guiu, que assistiu para o argentino Enzo Fernández rematar para o fundo da baliza, aos 88 minutos.
Os ‘blues’ apresentaram-se pela 50.ª vez consecutiva sem qualquer jogador com 30 anos ou mais no ‘onze’, algo que apenas tinha sido alcançado pelo Aston Villa, que o fez em 59 jogos, entre 2012 e 2014.
Com a terceira vitória consecutiva, o Chelsea passou a somar 23 pontos e subiu provisoriamente ao segundo lugar, a três pontos do líder Arsenal, que recebe no domingo o Tottenham, e mais um do que o Manchester City, que joga ainda hoje em casa do Newcastle.
O Burnley, que teve Florentino Luís no ‘onze’, sofreu a terceira derrota consecutiva e ocupa o 17.º posto, com 10 pontos, podendo descer a zona de despromoção, ainda hoje, se o West Ham, de Nuno Espírito Santo, pontuar em casa do Bournemouth ou o Nottingham vencer na visita ao campeão Liverpool.
