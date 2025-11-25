Pedro Proença empossado no comité das associações nacionais da UEFA

“O líder federativo assumiu lugar num dos órgãos consultivos de aconselhamento ao Comité Executivo da UEFA”, revelou a FPF, dando conta desta nova incumbência do antigo árbitro, numa das 19 comissões que a UEFA possui, divididas em matérias diferentes relacionadas com a indústria, como arbitragem, licenciamento, futebol de formação, transferências, saúde, competições, entre outras.



O comité das associações nacionais é liderado por Servet Yardimci, antigo presidente da federação turca, tendo como áreas de atuação o desenvolvimento das relações da UEFA com os seus membros, inscrições de novas federações-membro e cooperação com outras confederações e entidades.



“Para a FPF, integrar o comité das associações nacionais representa uma enorme honra. O futebol português goza de grande prestígio, está presente nos maiores fóruns de reflexão do futebol europeu e será sempre um membro ativo na procura de caminhos para a indústria”, afirmou Proença, citado pelo organismo que rege a modalidade em Portugal.



Ainda de acordo com a FPF, a primeira reunião deste comité serviu para fazer o ponto de situação sobre projetos da UEFA, como o Innovation Hub ou o UEFA Together.

