Pedro Proença felicita internacionais portugueses pelo tetracampeonato do PSG

“Em meu nome e em nome da FPF, felicito Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos pela conquista deste troféu. Obrigado por serem embaixadores de excelência do talento português, o qual também colocam ao serviço da seleção nacional”, salientou o dirigente, numa mensagem publicada no sítio oficial do organismo na Internet.



O Paris Saint-Germain sagrou-se tetracampeão francês, ao vencer na receção ao Angers por 1-0, da 28.ª jornada da edição 2024/25 da Ligue 1, proporcionando o quarto cetro a Nuno Mendes, o terceiro para Vitinha, o segundo a Gonçalo Ramos e o primeiro de João Neves.



Apesar de faltarem seis jornadas, os parisienses somam 74 pontos, 24 acima do Mónaco, que ainda vai jogar nesta jornada, mas já não tem hipóteses de chegar ao primeiro lugar.



“Portugal, acreditem, acompanha o vosso percurso, orgulha-se dos vossos feitos e deseja que o futuro vos traga mais conquistas. Destaco também, obviamente, o papel de Luís Campos, peça fundamental enquanto diretor desportivo”, acrescentou Pedro Proença.



O golo do triunfo de hoje do PSG, que não tem ainda nenhuma derrota no campeonato (23 vitórias e cinco empates), foi apontado por Désiré Doué, aos 55 minutos, num jogo em que Vitinha e Gonçalo Ramos foram titulares, e João Neves e Nuno Mendes suplentes utilizados.



O Paris Saint-Germain, orientando pelo espanhol Luis Enrique, conquistou o seu 13.º título, o quarto consecutivo e o 11.º em 13 temporadas - esta hegemonia só foi quebrada pelo Mónaco, de Leonardo Jardim, Bernardo Silva e João Moutinho, em 2016/17, e pelo Lille, de José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches, em 2020/21.



Com o cetro conquistado hoje, o PSG reforça a liderança do ranking de títulos de campeão, enquanto o Saint-Étienne soma 10 e o Marselha nove.