Pelé diz que compatriota Rodrygo "é iluminado"

"Sempre soube que chegaria o dia de parabenizá-lo, meu amigo. Não há outro caminho para quem trabalha duro e ama o que faz. Você é iluminado e ainda vai trazer-nos muita alegria", comentou Pelé, numa publicação na sua conta oficial na rede social Instagram, junto a uma foto do jovem avançado brasileiro vestido com a 'canarinha'.



Considerado por muitos como o melhor jogador do século 20, Edson Arantes do Nascimento, conhecido mundialmente como Pelé, endereçou os parabéns ao compatriota e ao Real Madrid pela sensacional reviravolta frente ao Manchester City: "Parabéns ao Real Madrid. Mal posso esperar para ver a final."



Rodrygo, de 21 anos, começou a carreira no Santos - precisamente o clube no qual Pelé se notabilizou -, tendo se transferido para Real Madrid em 2019.



Na quarta-feira, o Real Madrid apurou-se para a final da Liga dos Campeões, ao vencer em casa o Manchester City por 3-1, após prolongamento, na segunda mão das meias-finais, operando a reviravolta na eliminatória, depois de os ingleses terem vencido na primeira mão por 4-3.



No Santiago Bernabéu, o argelino Riyad Mahrez adiantou o City aos 73 minutos, só que Rodrygo, aos 90 e 90+1, empatou a eliminatória e levou o encontro para prolongamento, durante o qual o francês Karim Benzema sentenciou a qualificação dos 'merengues, aos 95, de grande penalidade.



Na final da Liga dos Campeões, o Real Madrid vai defrontar os ingleses do Liverpool, em 28 de maio, em Paris.