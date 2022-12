Pelé teve covid-19 antes de ser internado

”, indicou a filha do antigo futebolista à estação televisiva brasileira Globo.Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo na última terça-feira para reavaliação do tratamento a um cancro no cólon, detetado em setembro de 2021, mas acabou por sofrer uma infeção respiratória, “tratada com antibióticos”, explicou a equipa médica.Segundo o mais recente boletim clínico, divulgado no sábado, Pelé, de 82 anos, “”.Vários meios de comunicação brasileiros especulam que o estado de saúde do tricampeão mundial piorou, apesar de os filhos de Pelé terem garantido nos últimos dias que a situação do pai não é grave.”, disse a filha Flávia Arantes à Globo, acrescentando: “”.A saúde de Pelé piorou nos últimos anos também por outras causas, como problemas na coluna, na anca e nos joelhos, que reduziram a sua mobilidade e o obrigaram a ser operado, além de ter sofrido uma crise renal, o que reduziu drasticamente as suas aparições públicas, embora se mantenha ativo nas redes sociais.