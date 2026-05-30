Pelo menos 79 detidos em Paris nas comemorações da vitória do PSG

Pelo menos 79 detidos em Paris nas comemorações da vitória do PSG

Pelo menos 79 pessoas foram hoje detidas e um polícia ficou ferido em Paris durante as comemorações do segundo título da Liga dos Campeões do Paris Saint-Germain (PSG), informaram as autoridades locais num balanço provisório.

Lusa /
Abdul Saboor - Reuters

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Segundo adiantou a Câmara Municipal de Paris, a polícia estima que se tenham reunido 20 mil adeptos nos Campos Elísios para assistir à final entre o PSG e a equipa inglesa Arsenal.

No ano passado, quando o PSG conquistou o seu primeiro título da Liga dos Campeões, duas pessoas morreram e quase 200 ficaram feridas em vários pontos de França, incluindo um polícia que ficou em coma.

Na altura, 500 pessoas foram detidas só em Paris.

Os distúrbios voltaram a concentrar-se nos Campos Elísios, na avenida mais famosa e prestigiada de Paris, mas também se registaram problemas perto do Parc des Princes, estádio do PSG, e na Place de la République.

As cenas tensas, comuns em Paris após vitórias desportivas, foram registadas enquanto as autoridades francesas implementavam uma operação de segurança reforçada.

Foram mobilizados 22.000 polícias e força militar (gendarmes) em todo o país, 8.000 dos quais para Paris e área metropolitana.

O PSG, onde jogam vários portugueses, venceu hoje o Arsenal, em Budapeste, por 4-3 nos penáltis, depois da igualdade 1-1 no prolongamento.

A Câmara Municipal adiantou que são esperadas quase 100 mil pessoas em Paris, na tarde de domingo, para celebrar o segundo título consecutivo da equipa na Liga dos Campeões com um desfile em Champ de Mars, junto à Torre Eiffel.

A seguir, o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, vai receber a equipa de jogadores e os técnicos no Palácio do Eliseu, anunciou hoje a presidência.

"O Paris Saint-Germain atingiu o auge do futebol europeu, tornando-se o único clube francês a vencer esta competição duas vezes consecutivas. Esta vitória premeia o esforço e o talento de todos os jogadores, bem como o trabalho da equipa técnica liderada por Luis Enrique", afirmou o Palácio do Eliseu, especificando que o encontro terá lugar às 18:00 locais (17:00 em Lisboa).

"A poucos dias do Mundial de 2026, este sucesso destaca a excelência do futebol francês e coroa o empenho de todo o clube e dos seus adeptos", acrescentou.
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