Penálti dá ao Japão a primeira vaga nas meias-finais da Taça Asiática

Lusa Comentários 24 Jan, 2019, 15:55 | Futebol Internacional

No estádio Al Maktoum, no Dubai, valeu ao Japão o golo do extremo Ritsu Doan, na conversão de uma grande penalidade, aos 57 minutos.



A seleção nipónica, 50.ª do ‘ranking’ da FIFA, teve quase 70% de posse de bola, naquele que foi o segundo encontro dos dois países na história da Taça Asiática, com o Japão a vencer também o primeiro, em 2007, por 4-1.



O Vietname, 100.º na classificação mundial, tem como melhor registo dois quartos lugares, nas primeiras edições, em 1956 e 1960.



O Japão, que venceu o troféu em 2011, 2004, 2000 e 1992, disputará a meia-final frente ao vencedor do jogo entre China e Irão, seleção treinada pelo português Carlos Queiroz, que hoje se defrontam em Abu Dhabi.



Os quartos de final terão ainda os duelos entre a Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento, e o Qatar, e entre os anfitriões dos Emirados Árabes Unidos e a campeã em título, a Austrália.