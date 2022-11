Pep Guardiola renova contrato com o Man. City

”, refere o clube.No comunicado, também Guardiola, de 51 anos, manifestou felicidade por continuar à frente dos "citizens", equipa que assumiu há sete épocas, em 2016/17, e com a qual já venceu quatro campeonatos, uma Taça de Inglaterra, duas Supertaças e quatro Taças da Liga.”, assinalou o técnico, que ainda procura o primeiro título de campeão europeu para o clube.O técnico orientou até ao momento 374 jogos à frente da equipa, na qual jogam os portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, com uma percentagem de 72,4% de vitórias (em 271 jogos) e 921 golos (média de 2,46 de golos por jogo).Os seus 374 jogos significam que apenas fica atrás de Les McDowall - que esteve em 587 entre 1950 e 1963 - na lista de treinadores do Manchester City mais antigos do pós-guerra.Na carreira, o City é o terceiro clube de Guardiola enquanto treinador, depois de ter orientado o FC Barcelona, com o qual venceu duas Ligas dos Campeões (2008/09 e 2010/11), e o Bayern Munique.