Pepa estreia-se com vitória à frente do Cruzeiro

Pepa estreou-se na madrugada desta quinta-feira no comando técnico do Cruzeiro com uma vitória por 3-2 sobre o Bragantino, orientado por Pedro Caixinha, num jogo particular.Após Bruninho (2 minutos) e Thiago Borbas (23') terem colocado a equipa de Caixinha em vantagem na primeira parte, Mateus Vital (58') e um "bis" tardio de Machado (81' e 89') permitiram que Pepa sorrisse no primeiro jogo à frente do Cruzeiro.Em termos de jogos oficiais, o Cruzeiro volta a entrar em campo no dia 12 de abril para defrontar o Náutico nos 16 avos de final da Taça do Brasil, o que irá anteceder a sua estreia no Brasileirão, na casa do Corinthians, três dias depois.Quanto ao Bragantino, no dia 7 de abril vai disputar a primeira jornada da fase de grupos da Taça Sul-Americana, visitando o Tacuary, do Paraguai. De seguida, Caixinha irá encontrar outro técnico português na primeira jornada do campeonato, em que irá receber o Bahia, treinado por Renato Paiva.





Técnico e as dificuldades sentidas



Sobre os principais erros da equipa Pepa afirmou: "Cometemos alguns erros na fase de construção. Algo que será trabalhado, isso vai ser. Mesmo com muito trabalho, os erros acontecem. É normal a mudança do sistema e o conforto vai aparecer com o tempo. Mas arrisco dizer que a equipa nunca se desligou. Ali no 2-0 e nos últimos 10 minutos, senti que não estivemos por cima. Mas até os 30,35 minutos da primeira parte, a equipa teve oportunidades boas".



A propósito das dificuldades sentidas considerou: "Nós sentimos grande dificuldade foi na segunda bola. Quando havia bolas em profundidade na nossa linha defensiva, até ganhávamos a primeira. Mas aí a equipa do Bragantino ganhava essa (segunda bola) e colocou-nos a correr para trás. A intensidade é pela qualidade dos jogadores. O jogador brasileiro tem muita qualidade técnica. Mas para mim, hoje foi uma lição. Quem não estiver no topo em termos físicos, de disponibilidade e andamento, não tem hipóteses nenhumas de jogar".



Na análise da postura psicológica da equipa admitiu: "Temos que ser equilibrados, vai ser uma maratona tremenda. Vamos ter momentos bons, momentos maus. Uma das coisas mais importantes que aconteceu hoje, até poderíamos não ter ganho o jogo, mas tínhamos que manter esta procura pelo golo, esta coesão em campo juntos, sendo trabalhadores, comprometidos, focados e ajudando-nos uns aos outros. Vamos ter batalhas iguais, piores, mas mais do que a vitória, é o compromisso que a equipo deve ter sempre".



A propósito da sua estreia frisou: "Nunca fui tão insultado no banco. Também tenho que me adaptar, estou a chegar agora (sorrisos)".