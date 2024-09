Pepe e Sílvia Rebelo nomeados embaixadores das seleções nacionais

Pepe, de 41 anos, e Sílvia Rebelo, de 35 anos, juntaram-se a Carla Couto, Luís Figo, Fernando Couto, Ricardinho e Éder no grupo de embaixadores das seleções nacionais.



"Sílvia (Rebelo) e Pepe representam não apenas a excelência e a dedicação, mas também os valores e a cultura que o futebol português defende. A nomeação como embaixadores reflete o reconhecimento do contributo inestimável que ambos deram ao futebol português", observou o presidente da FPF, Fernando Gomes.



Pepe terminou a carreira internacional no Euro2024, no qual Portugal foi eliminado pela França nos quartos de final, após 141 jogos com a camisola da equipa das 'quinas', registo apenas superado por Cristiano Ronaldo (212) e João Moutinho (146).



Sílvia Rebelo representou Portugal 124 vezes, a última das quais frente ao Vietname, na história participação no Mundial de 2023, a primeira da seleção lusa no torneio.



"Ambos foram ao longo das suas carreiras uma inspiração, mostrando que, independentemente dos desafios, é possível alcançar grandes feitos através do trabalho e da paixão pelo futebol", assinalou Fernando Gomes.