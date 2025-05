Pepe Reina termina carreira

Em declarações ao canal Movistar+, Reina, que passou a sua última época em Itália, no Como, confessou que está na altura de "pendurar as luvas" após uma “carreira muito bonita”.



“Sinto-me muito sortudo pelo que vivi. Já passaram muitos anos. Não estava à espera, mas acho que chegou a altura e apetece-me terminar por aqui. Decidi sair em janeiro passado. Falei com a minha mulher e decidimos em conjunto”, referiu o guardião formado no FC Barcelona.



Reina ainda poderá fazer mais um jogo na sua carreira, na sexta-feira, na receção do Como ao Inter Milão, na 38.ª e última jornada da edição 2024/25 de Serie A.



Currículo recheado de êxitos



O guardião espanhol despede-se dos relvados com um currículo cheio de títulos, sobretudo com a Espanha, em que venceu o Euro2008 e Euro2012, e, pelo meio, o Mundial2010.



Nesses torneios, Reina esteve sempre na "sombra" de Iker Casillas, mas foi muitas vezes apontado como peça fundamental no sucesso da "la roja" devido ao seu carisma e importância no balneário.



Além dos títulos com a Espanha, em que somou 36 internacionalizações, o guarda-redes nascido em Madrid festejou uma Bundesliga (Bayern de Munique), uma Taça de Itália (Nápoles) e uma Taça de Inglaterra (Liverpool).



Reina estreou-se pelo Barcelona em 2000 e, depois disso, representou jogou também Villarreal, Liverpool, Nápoles, Bayern Munique, AC Milan, Aston Villa, Lazio e, por último, o Como.



Pelo Liverpool, foi eleito o melhor guarda-redes da Premier League em três temporadas consecutivas (2005/06, 2006/07 e 2007/08).



Reina anunciou ainda que quer seguir carreira como treinador e que já tem assegurado o comando da equipa sub-19 do Villarreal na próxima temporada.