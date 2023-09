Petar Musa nos convocados da Croácia, Trubin chamado pela Ucrânia

Musa, que tem quatro internacionalizações e ainda está a zero em golos, está entre os escolhidos do selecionador croata Zlatko Dalic para os duelos com a Turquia (12 de outubro) e País de Gales (15), ambos a contar para o Grupo D de qualificação para o próximo Europeu.



Trubin (sete internacionalizações), que foi titular nos últimos três encontros do Benfica, foi chamado pela seleção ucraniana, numa lista em que também faz parte o avançado Roman Yaremchuk, antigo avançado da equipa lisboeta, agora no Valência.



A Ucrânia integra o Grupo C de apuramento para o Euro2024 e vai defrontar em outubro a Macedónia do Norte (14) e Malta (17).