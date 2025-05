Peter Gulácsi diz adeus à seleção húngara

“Um maravilhoso capítulo terminou, um percurso inesquecível chegou ao fim. Com gratidão e orgulho no coração, despeço-me da seleção nacional da Hungria. Foi mais de uma década, 58 jogos, tantas memórias, dificuldades e alegrias”, escreveu o guardião, nas redes sociais.



Gulácsi, de 35 anos, confessou que “envergar a camisola da seleção nacional foi um sonho de criança tornado realidade”, tendo agradecido a “colegas de equipa, treinadores, família e adeptos” pelo apoio manifestado ao longo dos anos.



O guarda-redes estreou-se pela seleção principal da Hungria com 24 anos, em maio de 2014, num particular diante da Dinamarca, quando representava os austríacos do Salzburgo, assumindo-se como dono da baliza dos magiares a partir do final de 2016, substituindo o "lendário" Gabor Király.



Neste periodo, Gulácsi participou no Euro2016, Euro2020 e Euro2024, sendo que no primeiro ainda era suplente de Király. Nessa edição, assistiu do banco ao empate 3-3 com Portugal, na fase de grupos, mas, no seguinte, esteve na baliza dos magiares na derrota por 3-0 com a equipa das ‘quinas’, também na primeira fase da prova, em Budapeste.



Atualmente a cumprir a 10.ª temporada no Leipzig, o guardião representou igualmente o MTK, no seu país, o Liverpool, o Hereford, o Tranmere Rovers, o Hull City, todos em Inglaterra, e o Salzburgo.