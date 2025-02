Petro de Luanda de Ricardo Chéu empata no Girabola

No arranque da segunda volta do Girabola, os anfitriões abriram o marcador aos 42 minutos, por Malamba II, enquanto os tricampeões angolanos restabeleceram a igualdade, aos 76, após golo de Tiago Azulão.



O Petro de Luanda soma 40 pontos seguido do Wiliete de Benguela com 35 e a fechar o pódio o 1.º de Agosto com 32.



Kaporal, do Wiliete de Benguela, lidera a lista dos melhores marcadores do Girabola, com 13 golos, seguido por Lito (São Salvador), com 7, Pedro Aparício e Julinho (Petro de Luanda) e Betinho (Interclube), todos com cinco.