Petro de Luanda, de Ricardo Chéu, empata no Girabola

O Desportivo da Huila, treinado pelo português, Paulo Torres, venceu por 3-0 no reduto do Santa Rita de Cássia, com hat-trick de Mendes, aos oito, 51 e 54 minutos, enquanto Fuca, aos 83, reduziu para os anfitriões.Kaporal, do Wiliete de Benguela, lidera a lista dos marcadores do Girabola, com 17 golos, seguido por Lito (São Salvador), com sete, e por Pedro Aparício e Julinho (Petro de Luanda) e Betinho (Interclube), todos com cinco.