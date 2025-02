Petro de Luanda, de Ricardo Chéu, vence e reforça liderança do Girabola

Em jogo disputado no estádio 11 de Novembro, em Luanda, os golos dos campeões angolanos foram marcados por Julinho, aos 38 minutos, Tiago Azulão, aos 45+3, e Kinito, aos 62, enquanto Vidinho, aos 90+3, num autogolo, e Kinho, dois minutos depois, anotaram os tentos a favor dos visitantes.



O Bravos do Maquis, por sua vez, venceu na receção ao São Salvador por 2-1, na província angolana do Moxico, com golos de Jó Paciência, aos 10 minutos, e Emmanuel, aos 50, enquanto para os derrotados, Lito marcou aos 35.



Já o Interclube empatou 1-1 na receção à Académica do Lobito, com os visitantes a abrirem o marcador, aos 38, por Maninho, sendo que, do lado contrário, Pedro, aos 60, restabeleceu a igualdade para os anfitriões.



No outro jogo da tarde, o 1.º de Agosto empatou 0-0, na visita ao Recreativo do Libolo, na província angolana do Cuanza Sul, e atrasou-se na perseguição à liderança do Girabola, em terceiro, com 33 pontos.



O jogo entre o Kabuscorp do Palanca e o Carmona FC, inicialmente agendado para hoje, foi transferido para domingo, no estádio 22 de Junho, em Luanda.



Kaporal, do Wiliete de Benguela, lidera a lista dos melhores marcadores do Girabola, com 13 golos, seguido por Lito (São Salvador), com sete, Pedro Aparício e Julinho (Petro de Luanda) e Betinho (Interclube), todos com cinco.