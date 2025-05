Petro de Luanda é tetracampeão angolano

A equipa soma 65 pontos, enquanto o Wiliete de Benguela, que empatou 0-0 com o 1.º de Agosto, é segundo com menos cinco pontos.Já o Desportivo da Huila, sob comando do treinador português Paulo Torres, perdeu diante do São Salvador do Zaire por 2-1 e segue a meio da tabela, numa jornada em que ficou confirmada a descida de divisão do Carmona.