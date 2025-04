Petro de Luanda empata e desperdiça oportunidade de reforçar liderança do Girabola

No outro jogo, o Isaac de Benguela e o Sagrada Esperança empataram também 0-0, o mesmo resultado que se verificou também no jogo entre o Bravos do Maquis e a Académica do Lobito.



Já o Kabuscorp do Palanca venceu o Recreativo do Libolo por 1-0, após golo de Bayala, aos 65 minutos.