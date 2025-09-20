Petro de Luanda estreia-se com vitória no acesso à Liga dos Campeões africanos
Os angolanos do Petro de Luanda estrearam-se hoje com vitória diante do Cercle de Joachim, das Ilhas Maurícias, por 3-0, em jogo da pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões africanos de futebol.
Na primeira mão, disputada nas Ilhas Maurícias, Benny, aos 19 minutos, Thiago Reis, aos 30, e Mateus, aos 90, marcaram os golos.
O campeão angolano decide a continuidade na competição em 27 de setembro, em Luanda, quando defrontar o mesmo adversário, em jogo da segunda mão.
Já na Taça da Confederação africana, o Kabuscorp do Palanca venceu na receção ao Kaizer Chiefs, da África do Sul, por 1-0, em jogo de acesso à fase principal, com golo de Júlio, aos 59 minutos.
