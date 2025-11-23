Petro de Luanda inicia Liga Africana em futebol com vitória fora de casa

Em Dar es Salaam, o representante angolano na competição africana abriu o marcador, aos 78 minutos, por Benny, tendo sido a única equipa que venceu fora de casa na primeira jornada da competição.



O Petro de Luanda, que lidera o grupo com três pontos, volta a jogar em 28 de novembro, no estádio 11 de Novembro, na capital angolana, quando rececionar o Esperance de Tunis, da Tunísia.



Na abertura da jornada, no sábado, os tunisinos do Esperance de Tunis empataram 0-0 na receção ao Stade Malien, do Mali, que na próxima jornada é anfitrião do Simba.