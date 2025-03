Petro de Luanda lidera o Girabola

O Petro Luanda lidera com 50 pontos, mais cinco do que o Wiliete Benguela, que empatou a um golo com o Bravos do Maquis.Kaporal, do Wiliete de Benguela, lidera a lista dos melhores marcadores do Girabola, com 18 golos, seguido por Lito (São Salvador), com sete, Pedro Aparício e Julinho (Petro de Luanda) e Betinho (Interclube), todos com cinco.