Petro de Luanda vence e reassume liderança do Girabola

O único golo da partida foi marcado por Kinito, aos 61 minutos.



Na próxima jornada, o tricampeão angolano vai defrontar a Académica do Lobito, no seu reduto, em Luanda, antes do dérbi do, diante do 1.º de Agosto, segundo classificado do campeonato, com o mesmo número de pontos na tabela.



Kaporal, do Wiliete de Benguela, lidera a lista dos melhores marcadores do Girabola, com 11 golos.